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    Кечинов: «Динамо» — очень удобный соперник для «Спартака»

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    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Динамо» в девятом туре РПЛ.

    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»
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    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»

    «Когда проходит московское дерби, фаворитов не бывает. Но если брать последние матчи между "Спартаком" и "Динамо", то динамовская команда — очень удобный соперник для красно-белых.

    Возможно, это связано с психологией футболистов "Динамо". Но через такие матчи этот психологический барьер преодолевается.

  • «Спартак» — «Динамо». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо»
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    • На данный момент "Спартак" более сбалансирован, чем "Динамо". Динамовцы в последних двух матчах забивают, а потом пропускают — команда испытывает проблемы в обороне. Поэтому в предстоящем дерби "Спартак" является фаворитом», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 22 сентября в Москве, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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