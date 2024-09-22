Кечинов: «Динамо» — очень удобный соперник для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака»поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых противв девятом туре РПЛ.

«Когда проходит московское дерби, фаворитов не бывает. Но если брать последние матчи между "Спартаком" и "Динамо", то динамовская команда — очень удобный соперник для красно-белых.

Возможно, это связано с психологией футболистов "Динамо". Но через такие матчи этот психологический барьер преодолевается.

На данный момент "Спартак" более сбалансирован, чем "Динамо". Динамовцы в последних двух матчах забивают, а потом пропускают — команда испытывает проблемы в обороне. Поэтому в предстоящем дерби "Спартак" является фаворитом», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 22 сентября в Москве, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.