В 21:45 22.09.2024 Интер и Милан сыграют матч в Серии А.

Интер — Милан

Последний матч: «Милан» — «Интер» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер» — «Милан». Коэффициент ставки — 2.14 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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