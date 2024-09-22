В 13:00 22.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав украинской Премьер-лиге.

Последний матч: «Верес» — «Ингулец» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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