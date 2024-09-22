В 17:00 22.09.2024 Хегельман Литауен и Паневежис сыграют матч в Лига А Литвы.

Хегельман Литауен — Паневежис

Последний матч: «Паневежис» — «Хегельман Литауен» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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