Гвардиола: Все ждут, что «Манчестер Сити» будет стерт с лица земли

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу обвинений клуба в нарушении финансовых правил АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» могут исключить из всех турниров, а не только из английской Премьер-лиги, в том случае, если будет доказано, что клуб в течение многих лет нарушал финансовые правила.

«В течение сезона вы можете сказать: "Это был плохой сезон". Но некоторые люди говорят: "Это позор, это катастрофа, это неприемлемо".

Я хочу защитить свой клуб, особенно в эти дни, когда все ждут, что мы не только вылетим, но и будем стерты с лица земли, с лица мира», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В понедельник, 16 сентября, в Англии начались слушания по делу о нарушениях «Манчестер Сити» финансовых правил Премьер-лиги.

В начале 2023 года АПЛ предъявила «Манчестер Сити» более 100 обвинений в несоблюдении финансового фэйр-плей.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

В ближайшем матче «Манчестер Сити» сыграет 22 сентября против «Арсенала» в рамках пятого тура АПЛ, начало — в 18:30 мск.