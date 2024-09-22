начнут матч в 20:00 в Высшей лиге Грузии, 22.09.2024.

Последний матч: «Торпедо Кутаиси» — «Гагра» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Гагра»).

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