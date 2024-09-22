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    Артета о завоевании трофеев: Это направление, в котором мы движемся

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о перспективах своей команды завоевать большие трофеи.

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
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    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»

    «В клубе царит огромная гармония. Во-первых, в эмоциональном плане — есть большая привязанность к клубу со стороны людей, которые им управляют. Во-вторых, мы все по-прежнему высоко мотивированы и эмоционально настроены на будущее.

    Мы сосредоточены на том, как стать лучше, продолжить совершенствоваться и попытаться сделать то, чего ждут многие наши болельщики.

    Будет ли следующим шагом завоевание больших трофеев? Это направление, в котором мы движемся. Думаю, мы на правильном пути. Но для завоевания этих трофеев есть маленькие промежутки, множество деталей и необходимость быть в нужном месте в нужный момент. Мы должны быть там. Мы там, и, надеюсь, они придут, — сказал Артета Sky Sports.

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    Сегодня, 22-го сентября состоится матч между "Манчестер Сити" и "Арсеналом" в рамках 5-го тура АПЛ. Начало игры — в 18:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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