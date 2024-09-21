начнут матч в 14:30 в английской футбольной Премьер-лиге, 21.09.2024.

Последний матч: «Челси» — «Вест Хэм» 5:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Челси». Коэффициент ставки — 1.97 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Вест Хэм»).

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