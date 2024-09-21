В 16:30 21.09.2024 Вердер и Бавария сыграют матч в немецкой Бундеслиге.

Вердер — Бавария

Последний матч: «Бавария» — «Вердер» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вердер» — «Бавария». Коэффициент ставки — 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Вердер»).

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