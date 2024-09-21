В 16:30 21.09.2024 Унион и Хоффенхайм сыграют матч в немецкой Бундеслиге.

Унион — Хоффенхайм

Последний матч: «Хоффенхайм» — «Унион» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Унион»).

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