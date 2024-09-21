Тен Хаг об игре Рашфорда: Он на пути к возвращению

Главный тренероценил игру нападающего командына старте нынешнего сезона.

«Маркус Рашфорд знает, как дать отпор, когда случаются неудачи, как наладить свою карьеру и выступления. Он взял ситуацию под контроль, и теперь он на пути к возвращению.

Он начал сезон очень хорошо, теперь ему нужно продолжать и прогрессировать. Он классный игрок», — приводит слова Тен Хага Sky Sports Football.

В нынешнем сезоне Рашфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 5 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

Сегодня, 21-го сентября «манкунианцы» сыграют против «Кристал Пэлас» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.