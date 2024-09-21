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    Тен Хаг об игре Рашфорда: Он на пути к возвращению

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру нападающего команды Маркуса Рашфорда на старте нынешнего сезона.

    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»
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    Маркус Рашфорд — нападающий «Манчестер Юнайтед»

    «Маркус Рашфорд знает, как дать отпор, когда случаются неудачи, как наладить свою карьеру и выступления. Он взял ситуацию под контроль, и теперь он на пути к возвращению.

    Он начал сезон очень хорошо, теперь ему нужно продолжать и прогрессировать. Он классный игрок», — приводит слова Тен Хага Sky Sports Football.

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  • 18/09/2024

    • В нынешнем сезоне Рашфорд провел за «Манчестер Юнайтед» 5 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

    Сегодня, 21-го сентября «манкунианцы» сыграют против «Кристал Пэлас» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры — в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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