В 15:00 21.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав очередном туре Первой лиги.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сокол» — «Сочи». Коэффициент ставки — 2.42 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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