Соболев: Думаю, мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным

Нападающийрассказал о своей адаптации в петербургской команде.

«Адаптация проходит хорошо. Понятно, что я могу и хочу играть лучше. Стараюсь как можно быстрее адаптироваться. Думаю, мне нужно забить гол, чтобы полностью быть в себе уверенным.

С кем конкурирую? Тяжелый вопрос. У нас много атакующих футболистов, которые очень высокого уровня. Наверное, мы все вместе конкурируем», — цитирует Соболева «Матч ТВ».

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Напомним, Соболев перебрался в «Зенит» из «Спартака» и уже успел провести три матча, отметившись одной результативной передачей.