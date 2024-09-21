1-й таймРеал — ЭспаньолОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе«Реал» — «Эспаньол». Онлайн
  • 21:42
    • Сафонов в старте «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Реймсом»
  • 21:00
    • «Ювентус» и «Наполи» сыграли вничью
  • 20:54
    • «Рубин» и ЦСКА разошлись миром
  • 19:34
    • Дубль Плотникова принес победу СКА над «Торпедо»
  • 19:25
    • «Локомотив» уступил в овертайме «Салавату Юлаеву», а «Витязь» победил «Барыс»
    Все новости спорта

    Смотреть онлайн матча Шарлотт — Нью-Инглэнд Революшн 21.09.2024. Прямая трансляция в 23:00

    Футбол MLS
    В 23:00 21.09.2024 Шарлотт и Нью-Инглэнд Революшн сыграют матч в американской футбольной лиге MLS.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Шарлотт — Нью-Инглэнд Революшн

    Последний матч: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Шарлотт» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры ШарлоттНью-Инглэнд Революшн доступны сотни других матчей.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Шарлотт — Нью-Инглэнд Революшн.

    Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Джошуа нокаутирует Дюбуа и вернет себе титул IBF?
  • Джошуа — Дюбуа. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Мбаппе и Винисиус устроят шоу в матче с «Эспаньолом»?
  • «Реал» Мадрид — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Отберет ли «Реймс» очки у ПСЖ?
  • «Реймс» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Завтра в 18:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Джошуа — Дюбуа
  • Бои
  • Завтра в 01:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры