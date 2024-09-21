Первый тренер Сафонова: Матвею нет смысла переходить в аренду в слабый клуб

, первый тренер вратаря «ПСЖ», отметил, нужно ли голкиперу перейти в аренду в другой клуб для получения игровой практики.

«В более слабый клуб нет смысла переходить, потому что "Краснодар" уже пониже уровнем, чем ведущие команды во Франции. Смысл ему переходить в более слабые команды, чтобы только против сильных показывать, на что он способен?

Это — палка о двух концах. Я думаю, что всё равно лучше тренироваться и быть готовым помочь сильной команде. Когда ты с сильными игроками тренируешься, то, естественно, у тебя и рост быстрее и качественнее», — сказал Алексей Чистяков в эфире спортивного радио «Движение».

Cафонов дебютировал за «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Жироной». Парижане победили со счетом 1:0.