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    Первый тренер Сафонова: Матвею нет смысла переходить в аренду в слабый клуб

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    Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отметил, нужно ли голкиперу перейти в аренду в другой клуб для получения игровой практики.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «В более слабый клуб нет смысла переходить, потому что "Краснодар" уже пониже уровнем, чем ведущие команды во Франции. Смысл ему переходить в более слабые команды, чтобы только против сильных показывать, на что он способен?

    Это — палка о двух концах. Я думаю, что всё равно лучше тренироваться и быть готовым помочь сильной команде. Когда ты с сильными игроками тренируешься, то, естественно, у тебя и рост быстрее и качественнее», — сказал Алексей Чистяков в эфире спортивного радио «Движение».

    Cафонов дебютировал за «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Жироной». Парижане победили со счетом 1:0.

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