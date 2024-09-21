В 17:00 21.09.2024 Рексхэм и Кроули Таун сыграют матч в английской Первой Лиге.

Рексхэм — Кроули Таун

Последний матч: «Рексхэм» — «Кроули Таун» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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