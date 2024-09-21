начнут матч в 21:00 в американской футбольной лиге MLS, 21.09.2024.

Последний матч: «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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