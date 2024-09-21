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    Смотреть онлайн матча Нью-Йорк Сити — Интер Майами 21.09.2024. Прямая трансляция в 21:00

    Футбол MLS
    Нью-Йорк Сити и Интер Майами начнут матч в 21:00 в американской футбольной лиге MLS, 21.09.2024.

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    Последний матч: «Интер Майами» — «Нью-Йорк Сити» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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