начнут матч в 18:00 в Первой лиге России, 21.09.2024.

Последний матч: «Нефтехимик» — «Алания» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Нефтехимик»).

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