Мареска: Мы сможем постепенно приблизиться к «Арсеналу» и «Ман Сити»

Главный тренеррассказал о том, что нужно сделать для того, чтобы приблизиться к

«Думаю, что мы — очень хорошая команда, но есть "Манчестер Сити" и "Арсенал" — эти клубы впереди нас, несомненно.

Надеюсь, если мы будем прогрессировать и продолжать совершенствоваться, мы сможем постепенно приблизиться к ним. Но совершенно очевидно, что в данный момент "Арсенал" и "Ман Сити" опережают всех остальных.

Как я уже говорил, причина в том, что один клуб работает девять лет с одним и тем же тренером (Пеп Гвардиола возглавил "Сити" в 2016 году), другой (Микель Артета в "Арсенале") — пять лет. В остальных клубах тренеры работают меньше.

"Челси" нужно купить еще больше игроков? Цель после летнего окна — попытаться сделать меньше операций, но более точечных, конкретных. Это цель на январь и на следующее лето. Надеюсь, так и будет», — сказал Мареска The Athletic.

После 4-х туров в английской Премьер-лиге «Челси» занимает 8-е место в таблице с 7-ю очками в активе.

В следующем матче «синие» сыграют против «Вест Хэма» сегодня, 21-го сентября в рамках АПЛ. Начало игры — в 14:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.