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    Мареска: Мы сможем постепенно приблизиться к «Арсеналу» и «Ман Сити»

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал о том, что нужно сделать для того, чтобы приблизиться к «Арсеналу» и «Манчестер Сити».

    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»
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    Энцо Мареска — главный тренер «Челси»

    «Думаю, что мы — очень хорошая команда, но есть "Манчестер Сити" и "Арсенал" — эти клубы впереди нас, несомненно.

    Надеюсь, если мы будем прогрессировать и продолжать совершенствоваться, мы сможем постепенно приблизиться к ним. Но совершенно очевидно, что в данный момент "Арсенал" и "Ман Сити" опережают всех остальных.

    Как я уже говорил, причина в том, что один клуб работает девять лет с одним и тем же тренером (Пеп Гвардиола возглавил "Сити" в 2016 году), другой (Микель Артета в "Арсенале") — пять лет. В остальных клубах тренеры работают меньше.

    "Челси" нужно купить еще больше игроков? Цель после летнего окна — попытаться сделать меньше операций, но более точечных, конкретных. Это цель на январь и на следующее лето. Надеюсь, так и будет», — сказал Мареска The Athletic.

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