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    Куктош — Панджшер. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол
    В 14:00 21.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Куктош — Панджшер в высшей Лиге Таджикистана.

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    Последний матч: «Панджшер» — «Куктош» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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