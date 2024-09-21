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    Ювентус — Наполи. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол Серия A Ювентус Наполи Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19:00 21.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Ювентус — Наполи в итальянской Серии А.

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    Последний матч: «Наполи» — «Ювентус» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Наполи»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ювентус — Наполи.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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