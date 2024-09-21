В 19:00 21.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав итальянской Серии А.

Последний матч: «Наполи» — «Ювентус» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.25 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Наполи»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ювентус — Наполи.

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