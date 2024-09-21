Гвардиола: С «Арсеналом» важно провести хороший матч

Наставник «Манчестер Сити»высказался о матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом». Специалист надеется, что «горожане» сыграют хорошо.

«В последние годы игры всегда были напряженными, потому что они хороши, но и мы тоже хороши. Во многих аспектах — высокий прессинг, переходы — они полностью сбалансированная команда.

Именно поэтому они были нашими главными соперниками в последние два сезона. Сейчас только начало сезона, поэтому этот матч больше влияет на настрой на следующие игры.

Что касается турнирной таблицы, то это не так важно. Важным будет наш визит в Лондон во второй половине сезона. Мотивация не в том, чтобы выйти вперед на пять очков после пяти туров! Важно провести хороший матч», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Календарь и таблица АПЛ

Матч между командами состоится 22 сентября в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.