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    Гвардиола: С «Арсеналом» важно провести хороший матч

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче 5-го тура АПЛ с «Арсеналом». Специалист надеется, что «горожане» сыграют хорошо.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «В последние годы игры всегда были напряженными, потому что они хороши, но и мы тоже хороши. Во многих аспектах — высокий прессинг, переходы — они полностью сбалансированная команда.

    Именно поэтому они были нашими главными соперниками в последние два сезона. Сейчас только начало сезона, поэтому этот матч больше влияет на настрой на следующие игры.
    Что касается турнирной таблицы, то это не так важно. Важным будет наш визит в Лондон во второй половине сезона. Мотивация не в том, чтобы выйти вперед на пять очков после пяти туров! Важно провести хороший матч», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    Матч между командами состоится 22 сентября в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

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