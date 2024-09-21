2-й таймАкрон — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»«Акрон» — «Краснодар». Онлайн
  • 15:27
    • Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч РПЛ против «Факела»
    Все новости спорта

    Бохум — Хольштайн. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол Бундеслига Бохум Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    21.09.2024 в 16:30 начнется матч в турнире в футбольной Бундеслиге Бохум — Хольштайн. На LiveSport.Ru — ссылки на прямую трансляцию игры.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В последнее время команды показывают симпатичный футбол, потому зрителям скучать не придётся. Более того, нынешняя часть сезона не дает возможности расслабиться игрокам — пора показывать то, на что способны.

    Последний матч: «Бохум» — «Хольштайн» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Скорее всего, мы увидим бескомпромиссный матч, где все решит один гол. Впрочем, более детально возможный ход игры разобрали наши эксперты и посетители:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Бохум»).

    Прямую трансляцию матча Бохум — Хольштайн смотрите на LiveCup.Run. В удобном дизайне доступен плеер с картинкой в высоком качестве.

    Помимо онлайна, доступна вся статистика как до, так и во время матча, котировки букмекеров.

    Наслаждайтесь отличной картинкой и игрой интересных команд в прямом эфире.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Факел» будет сопротивляться
  • «Зенит» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Армейцы покажут свой класс
  • «Рубин» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Ювентус» и «Наполи» забьют друг другу?!
  • «Ювентус» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.52
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Джошуа — Дюбуа
  • Бои
  • Завтра в 01:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры