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    Смотреть онлайн матча Вараждин — Истра 1961 20.09.2024. Прямая трансляция в 19:00

    Футбол
    В 19:00 20.09.2024 Вараждин и Истра 1961 сыграют матч в чемпионате Хорватии по футболу.

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    Вараждин — Истра 1961

    Последний матч: «Истра 1961» — «Вараждин» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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