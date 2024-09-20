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    Стало известно, почему Соболев решил перейти из «Спартака» в «Зенит»

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    Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал назвал причину перехода нападающего Александра Соболева из московского клуба в «Зенит».

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «В октябре меня еще не было в "Спартаке". В январе Соболев мне ничего не говорил.

    Позиция Саши менялась то вверх, то вниз. У нас был серьезный разговор с ним и Деяном Станковичем. Там он объяснил, что не чувствует мотивации и не верит, что может стать здесь чемпионом», — приводит слова Амарала «Матч ТВ».

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