Стало известно, почему Соболев решил перейти из «Спартака» в «Зенит»

Спортивный директор «Спартака»назвал причину перехода нападающегоиз московского клуба в

«В октябре меня еще не было в "Спартаке". В январе Соболев мне ничего не говорил.

Позиция Саши менялась то вверх, то вниз. У нас был серьезный разговор с ним и Деяном Станковичем. Там он объяснил, что не чувствует мотивации и не верит, что может стать здесь чемпионом», — приводит слова Амарала «Матч ТВ».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров.

Прогнозы и ставки на РПЛ

В ближайшем матче «Спартак» сыграет 22 сентября против московского «Динамо».