Семак: Соболев точно в прекрасном психологическом состоянии

Главный тренерответил на вопрос об адаптации новичка коллектива

«Как дела у Соболева? Прекрасно. Хорошо работает. Он точно в прекрасном психологическом состоянии. Возможно, ему немного не хватает игрового тонуса, но он уже помогает нашей команде и отдал прекрасную голевую передачу в матче Кубка России, которая повлияла на исход и развитие игры. Саша — молодец!

Как приняла команда? Хорошо. Мы все находимся в одной лодке и понимаем, что занимаемся одним делом. Мы делаем всё для достижения наших целей и задач. Ребята, тот же Барриос и абсолютно все говорят, что мы все друг за друга, потому что делаем одно общее дело.

Мы с Сашей говорили. Он прекрасно сам всё понимает. Это естественно, что болельщики к кому‑то относятся хорошо, а кому‑то плохо или кого‑то не любят за те или иные действия и слова. Но что теперь делать? Это жизнь», — цитирует Семака «Матч ТВ».

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Напомним, что недавно 27-летний Соболев сменил «Спартак» на «Зенит». Он уже успел отметиться результативной передачей в составе питерской команды.