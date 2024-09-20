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    Александр Медведев: Мечтал стать тренером

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    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев накануне матча Лиги Легенд «Зенит» — ЦСКА памяти Павла Садырина рассказал, что его мечтой была тренерская карьера.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Будет ли ответный матч в Москве? Вообще ветеранские матчи имеют огромное значение не только для самих ветеранов, но и для болельщиков, которые видели их в расцвете сил, и для подрастающего поколения.

    Есть идея организовать первенство среди ветеранов. Шесть‑восемь команд продолжают играть и поддерживать форму. Думаю, в Москве и Питере будет много зрителей.

    Будем рады приехать в Москву, но жаль, что там нет стадиона с закрытой крышей. Мы со своей стороны готовы провести.

    Как себя ощущаете в качестве тренера? "Газпром" — мечты сбываются. Всегда мечтал быть тренером. Пару раз был в тренерском составе, отвечал за психологическое состояние. По‑моему, справился», — сказал Медведев «Матч ТВ».

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    Матч Лиги Легенд «Зенит» — ЦСКА памяти Павла Садырина пройдет 20 сентября в 17:30 по мск в Санкт-Петербурге.

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