В 19:30 20.09.2024 Кальяри и Эмполи сыграют матч в итальянской Серии А.

Кальяри — Эмполи

Последний матч: «Эмполи» — «Кальяри» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Вас ждет прямая трансляция без рекламных перерывов и буферизации. Качественное изображение и звук как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Кальяри — Эмполи доступны сотни других матчей.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кальяри» — «Эмполи». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Кальяри»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Кальяри — Эмполи.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам