начнут матч в 01:00 в плей-офф Кубка Либертадорес, 20.09.2024.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фламенго» — «Атлетико Пеньяроль». Коэффициент ставки — 2.21.

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