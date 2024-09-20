Фергюсон: Иногда скучаю по тренерской работе

Экс-наставникответил на вопрос о том, не скучает ли по тренерской деятельности.

«Да, иногда я скучаю по этому. Думаю, в первый год после выхода на пенсию я поехал на финал Лиги чемпионов и сказал своей покойной жене Кэти: "Вот чего мне не хватает — больших игр, еврокубковых матчей".

Поэтому я посещал большинство финалов Лиги чемпионов, потому что нашел в этом что-то близкое, что-то, чем я хотел бы заниматься каждый день. Ведь это те важные события, в которых "Юнайтед" всегда должен участвовать», — цитирует Фергюсона ESPN.

Напомним, что 82-летний Фергюсон завершил свою карьеру тренера в сезоне 2012/13, когда привел «Манчестер Юнайтед» в чемпионству.