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    Фергюсон: Иногда скучаю по тренерской работе

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    Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон ответил на вопрос о том, не скучает ли по тренерской деятельности.

    Алекс Фергюсон
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    Алекс Фергюсон

    «Да, иногда я скучаю по этому. Думаю, в первый год после выхода на пенсию я поехал на финал Лиги чемпионов и сказал своей покойной жене Кэти: "Вот чего мне не хватает — больших игр, еврокубковых матчей".

    Поэтому я посещал большинство финалов Лиги чемпионов, потому что нашел в этом что-то близкое, что-то, чем я хотел бы заниматься каждый день. Ведь это те важные события, в которых "Юнайтед" всегда должен участвовать», — цитирует Фергюсона ESPN.

    Напомним, что 82-летний Фергюсон завершил свою карьеру тренера в сезоне 2012/13, когда привел «Манчестер Юнайтед» в чемпионству.

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