Артета: Матч с «Манчестер Сити» — вызов для нас

Главный тренервысказался о предстоящем матче против

«Это будет по-настоящему конкурентоспособный матч. Мы отправимся домой к чемпиону, к команде, которая является самой стабильной в истории АПЛ не только с точки зрения результатов, но и с точки зрения доминирования, а также постоянных выступлений на высшем уровне.

Это вызов для нас. Нам необходимо справиться с ним и доказать, что мы способны конкурировать», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

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Соперники сойдутся между собой в воскресенье, 22 сентября.