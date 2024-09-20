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    Артета: Матч с «Манчестер Сити» — вызов для нас

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Это будет по-настоящему конкурентоспособный матч. Мы отправимся домой к чемпиону, к команде, которая является самой стабильной в истории АПЛ не только с точки зрения результатов, но и с точки зрения доминирования, а также постоянных выступлений на высшем уровне.

    Это вызов для нас. Нам необходимо справиться с ним и доказать, что мы способны конкурировать», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

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    Соперники сойдутся между собой в воскресенье, 22 сентября.

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