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    Анчелотти: Цель команды — быть компактной

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о задачах мадридского коллектива на сезон.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Цель команды — быть компактной. Если Винисиус, Килиан и Родриго прессингуют, а полузащитники не продвигаются вперёд, это не проблема Винисиуса и Мбаппе. Нам нужно сблизить линии, и ничего больше.

    Эндрик — скромный мальчик, он мало говорит. Он просто очень много работает. Он выйдет на поле в стартовом составе в одной из следующих игр. У Эндрика наверняка большое будущее», — цитирует Анчелотти спортивный журналист Фабрицио Романо.

    После 5-и туров в испанской Примере «Реал» занимает 3-е место в таблице с 11-ю очками в активе.

    В следующем матче «сливочные» сыграют против «Эспаньола» завтра, 21-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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