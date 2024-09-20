Анчелотти: Цель команды — быть компактной

Главный тренервысказался о задачах мадридского коллектива на сезон.

«Цель команды — быть компактной. Если Винисиус, Килиан и Родриго прессингуют, а полузащитники не продвигаются вперёд, это не проблема Винисиуса и Мбаппе. Нам нужно сблизить линии, и ничего больше.

Эндрик — скромный мальчик, он мало говорит. Он просто очень много работает. Он выйдет на поле в стартовом составе в одной из следующих игр. У Эндрика наверняка большое будущее», — цитирует Анчелотти спортивный журналист Фабрицио Романо.

После 5-и туров в испанской Примере «Реал» занимает 3-е место в таблице с 11-ю очками в активе.

В следующем матче «сливочные» сыграют против «Эспаньола» завтра, 21-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.