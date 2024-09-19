начнут матч в 20:45 в группе A кубка России по футболу, 19.09.2024.

Последний матч: «Крылья Советов» — «Спартак» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Спартак»).

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