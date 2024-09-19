В 18:30 19.09.2024 Пари НН и Ахмат сыграют матч в кубке России по футболу.

Пари НН — Ахмат

Последний матч: «Ахмат» — «Пари НН» 4:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — «Ахмат» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ахмат»).

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