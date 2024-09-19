В 16:00 19.09.2024 Нефтчи Кочкор-Ата и Талант сыграют матч в Премье-лиге Кыргызстана.

Нефтчи Кочкор-Ата — Талант

Последний матч: «Талант» — «Нефтчи Кочкор-Ата» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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