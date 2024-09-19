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    Монако — Барселона онлайн трансляция

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    В 22:00 19.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Монако — Барселона в групповом этапе Лиги чемпионов.

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    Последний матч: «Барселона» — «Монако» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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