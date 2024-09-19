В 19:45 19.09.2024 Фейеноорд и Байер сыграют матч в групповом этапе Лиги чемпионов.

Фейеноорд — Байер

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Фейеноорд» — «Байер». Коэффициент ставки — 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Байер»).

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