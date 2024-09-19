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    Эриксен: Если бы меня попросили уйти, я бы ушел, но я не слышал ничего подобного

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался о своем будущем в английском клубе.

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    «Я прекрасно чувствую себя в "МЮ". Если бы меня попросили уйти, я бы ушел, но я не слышал ничего подобного.

    Мне нравится жить там, где обосновалась моя семья, и в то же время играть там, где я могу приносить пользу — это всегда будет моей целью.

    Трудно спрашивать тренера в межсезонье, сколько минут я получу в течение сезона. Если он начнет обещать игрокам дополнительные минуты, сезон будет долгим. Об этом не было никаких разговоров — нужно просто смириться, усердно работать и фокусироваться на каждой игре.

    Остался один год по контракту, так что я намерен сосредоточиться и полностью выложиться — посмотрим, что будет дальше», — цитирует Эриксена Daily Mail

    В текущем сезоне АПЛ на счету Эриксена два матча без результативных действий.

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