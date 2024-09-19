Луис Энрике: Баркола на позиции Мбаппе? Он великолепен

Наставник «ПСЖ»высказался об игре. Сейчас футболист выступает на позиции, который летом перешел в мадридский «Реал».

«Как Брэдли Баркола играется на позиции Килиана Мбаппе? Я очень доволен игрой всех своих игроков, которые бьются до конца. Баркола великолепен. Две недели назад вы тоже его хвалили. Он не изменился. Он молод, у него много сильных качеств и он хочет прогрессировать. Меня волнует только настоящее, прошлое меня больше не интересует», — цитирует Энрике Le Parisien.

Баркола в текущем сезоне в пяти матчах забил 4 гола. Контракт с футболистом истекает в июне 2028 года.