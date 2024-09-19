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    Дордой — Алдиер: как смотреть трансляцию матча в Премье-лиге Кыргызстана

    Футбол
    В 13:00 19.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Дордой — Алдиер в Премье-лиге Кыргызстана.

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