Последний матч: «Вест Армения» — «Урарту» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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