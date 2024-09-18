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    Футбол, Армения. Высшая лига, Урарту — Вест Армения. Где смотреть: прямая трансляция

    Футбол
    В 18:00 18.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Урарту — Вест Армения в Высшей лиге Армении.

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    Последний матч: «Вест Армения» — «Урарту» 1:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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