Сперцян: Сейчас пришел в нужную форму

Полузащитниквысказался о своей игровой форме.

«Сейчас чувствую себя хорошо. Много игр, много перелетов, но справляемся, хорошее восстановление. Сейчас пришел в ту нужную форму в плане формы и психологии», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Краснодар» 8 матчей в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

В 19:00 по московскому времени стартовал матч Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». После 45-и минут игры счет 1:0 в пользу армейцев. Следите за ходом поединка по этой ссылке.