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    Сперцян: Сейчас пришел в нужную форму

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своей игровой форме.

    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»
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    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»

    «Сейчас чувствую себя хорошо. Много игр, много перелетов, но справляемся, хорошее восстановление. Сейчас пришел в ту нужную форму в плане формы и психологии», — сказал Сперцян в эфире «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Краснодар» 8 матчей в рамках РПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

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    • В 19:00 по московскому времени стартовал матч Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром». После 45-и минут игры счет 1:0 в пользу армейцев. Следите за ходом поединка по этой ссылке.

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