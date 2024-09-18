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    Спарта П — Зальцбург: как смотреть трансляцию матча в групповом этапе Лиги чемпионов

    Футбол Лига чемпионов Ред Булл Зальцбург Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В 19:45 18.09.2024 Спарта П и Зальцбург сыграют матч в групповом этапе Лиги чемпионов.

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    Спарта П — Зальцбург

    Последний матч: «Спарта П» — «Зальцбург» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    Календарь и таблица Лиги чемпионов

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спарта П» — «Зальцбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.39.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Зальцбург»).

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