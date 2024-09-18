В 19:45 18.09.2024 Спарта П и Зальцбург сыграют матч в групповом этапе Лиги чемпионов.

Спарта П — Зальцбург

Последний матч: «Спарта П» — «Зальцбург» 2:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спарта П» — «Зальцбург» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.39 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Зальцбург»).

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