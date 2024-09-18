ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мераб ДвалишвилиДвалишвили осуществил свою мечту. Мераб деклассировал О’Мэлли и стал чемпионом UFC
  • 15:43
    • Дзюба — в стартовом составе «Акрона» на матч с «Факелом» в Кубке России
  • 15:29
    • Клубы РПЛ заинтересованы в подписании Языджи
    Все новости спорта

    Радченко: Если Сафонов сыграет за ПСЖ в Лиге чемпионов, то для России это будет знаковым событием

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Лига чемпионов
    Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном дебюте российского голкипера ПСЖ Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов — голкипер ПСЖ

    «Если Сафонову представится шанс дебютировать за ПСЖ в Лиге чемпионов с "Жироной", то для России это будет знаковым событием. Потому что российские вратари давным-давно не выступали в европейских клубах и не играли в Лиге чемпионов.

    Я участвовал в таких турнирах, там нет слабых команд, ведь играют только сильные клубы», — сказал Радченко Чемпионату.

  • Возвращение Лиги чемпионов: игроки, команды и сюжеты, за которыми нужно следить
  • Путеводитель по матчам для просмотра, игрокам и тактике, за которыми нужно следить в новом сезоне Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Ранее сообщалось о том, что Сафонов попал в заявку ПСЖ на матч общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны». Встреча между этими командами состоится сегодня, 18-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» и на этот раз обыграет «Интер»
  • «Манчестер Сити» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Краснодар» продолжит побеждать?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «ПСЖ» испортит дебют «Жироны» в ЛЧ
  • «ПСЖ» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч ПСЖ — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Болонья — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ковентри — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брюгге — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры