Радченко: Если Сафонов сыграет за ПСЖ в Лиге чемпионов, то для России это будет знаковым событием

Экс-футболиствысказался о возможном дебюте российского голкиперав Лиге чемпионов.

«Если Сафонову представится шанс дебютировать за ПСЖ в Лиге чемпионов с "Жироной", то для России это будет знаковым событием. Потому что российские вратари давным-давно не выступали в европейских клубах и не играли в Лиге чемпионов.

Я участвовал в таких турнирах, там нет слабых команд, ведь играют только сильные клубы», — сказал Радченко Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что Сафонов попал в заявку ПСЖ на матч общего этапа Лиги чемпионов против «Жироны». Встреча между этими командами состоится сегодня, 18-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.