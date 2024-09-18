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    Где смотреть матч ПСЖ — Жирона онлайн

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    В 22:00 18.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матча ПСЖ — Жирона в групповом этапе Лиги чемпионов.

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    Последний матч: «Авангард Курск» — «Олимпиец» 2:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Жирона.

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