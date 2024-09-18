Николич: Важно одержать победу в матче с «Краснодаром»

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв Кубке России.

«Краснодар — качественная команда. Они сильно поменяли свой состав. У нас неплохая футбольная форма и качество игры. Сегодня важная игра, важно одержать победу и набрать 3 очка, чтобы в оставшихся играх было чуть меньше стресса. Гуарирапа показал себя неплохо в матче с "Зенитом". Игра покажет, на сколько времени его хватит. Самое важное сегодня — победа», — цитирует Николича «Матч ТВ».

Матч между этими командами состоится сегодня, 18-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 3-х туров в группе С «Краснодар» занимает 1-е место с 9-ю очками в активе. ЦСКА — на 2-й позиции (5 баллов).