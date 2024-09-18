Мусаев: Не все футболисты были готовы на 100%

Главный тренерподвел итог матча против(0:2) в Кубке России.

«Первый тайм был неплохо качества, было много ситуаций, из которых нужно было выжимать больше. Во втором тайме нужно было делать ротацию, у нас плотный график, за неделю три игры. С "Ростовом" мы показали рекордные цифры по высокой интенсивности, а в этом матче не все футболисты были готовы на 100%. Не думаю, что мы наиграли на гол во втором тайме.

Нужно сделать правильные выводы. Сейчас мы летим в ночь в Самару, чтобы уже все спали в отеле, чтобы рано утром не вставать, восстанавливаемся, одна предыгровая [тренировка], потом уже следующий матч», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в группе С Кубка России с 8-ю очками в активе. «Краснодар» располагается на 1-й позиции (9 баллов).