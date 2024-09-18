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    Мусаев: Не все футболисты были готовы на 100%

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог матча против ЦСКА (0:2) в Кубке России.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Первый тайм был неплохо качества, было много ситуаций, из которых нужно было выжимать больше. Во втором тайме нужно было делать ротацию, у нас плотный график, за неделю три игры. С "Ростовом" мы показали рекордные цифры по высокой интенсивности, а в этом матче не все футболисты были готовы на 100%. Не думаю, что мы наиграли на гол во втором тайме.

    Нужно сделать правильные выводы. Сейчас мы летим в ночь в Самару, чтобы уже все спали в отеле, чтобы рано утром не вставать, восстанавливаемся, одна предыгровая [тренировка], потом уже следующий матч», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

    После этого матча ЦСКА занимает 2-е место в группе С Кубка России с 8-ю очками в активе. «Краснодар» располагается на 1-й позиции (9 баллов).

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