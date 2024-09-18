Мусаев: ЦСКА захочет взять реванш, но мы тоже готовы

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Кубка России с

«Два раза побеждали ЦСКА, в чем секрет? Обе игры были очень близкие, в кубке каждая команда могла выиграть, в РПЛ мы, наверное, были чуть лучше, но матч мог закончиться вничью. Всё решили маленькие детали, в них мы были лучше, но сегодня тоже будет тяжелейший матч.

Сегодня будет высокий темп, ожидается много зрителей. Фактически это игра за первое место в группе. ЦСКА захочет взять реванш, но мы тоже готовы. Будет интересная игра», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 18-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.