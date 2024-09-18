ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас МюллерТомас Мюллер: бессменный Raumdeuter
  • 18:13
    • Гуарирапа выйдет в стартовом составе ЦСКА матч Кубка России против «Краснодара»
    Все новости спорта

    Мусаев: ЦСКА захочет взять реванш, но мы тоже готовы

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Краснодар ЦСКА
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Кубка России с ЦСКА.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Два раза побеждали ЦСКА, в чем секрет? Обе игры были очень близкие, в кубке каждая команда могла выиграть, в РПЛ мы, наверное, были чуть лучше, но матч мог закончиться вничью. Всё решили маленькие детали, в них мы были лучше, но сегодня тоже будет тяжелейший матч.

    Сегодня будет высокий темп, ожидается много зрителей. Фактически это игра за первое место в группе. ЦСКА захочет взять реванш, но мы тоже готовы. Будет интересная игра», — сказал Мусаев «Матч ТВ».

  • Трансферный дайджест. 10 — 16 сентября
  • Началась охота на Риччи, Глебов зимой может сменить клуб, Симонс на радаре у «Ман Сити»
  • 16/09/2024

    • Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 18-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» и на этот раз обыграет «Интер»
  • «Манчестер Сити» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Краснодар» продолжит побеждать?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • В Италии будет равный футбол?
  • «Болонья» — «Шахтер» Д. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Болонья — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч ПСЖ — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ковентри — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Брюгге — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры