В 19:00 18.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав кубке России по футболу.

Последний матч: «Краснодар» — «ЦСКА» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «ЦСКА» — «Краснодар». Коэффициент ставки — 3.55 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «ЦСКА»).

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