В 19:45 18.09.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав групповом этапе Лиги чемпионов.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Болонья» — «Шахтёр Д». Коэффициент ставки — 1.88 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Болонья»).

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